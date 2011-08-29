Погода на завтра

Завтра, 30 серпня, в Україні збережеться суха погода, вдень до 29° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями короткочасний дощ, гроза очікується лише вдень у карпатському регіоні.

Вітер у західній та північній частинах південний, на решті території східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у південній частині місцями 16-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-29°, у південних областях та в Криму 27-32°.

У столиці та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 29 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 21-24° (в районі Чорноморського 15°), у Дніпрі біля Києва - 20°.