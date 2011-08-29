У Донецькій області 18-річний хлопець зарубав сокирою батьків і закопав їхні тіла в лісосмузі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, злочин скоєно в селі Ділєєвка Костянтинівського району. 18-річний місцевий житель посварився з батьком, який намагався провести з сином повчальну бесіду. Роздратований зауваженнями, син схопив сокиру і холоднокровно завдав ударів спочатку матері, а потім батьку. Своїх жертв він додушив шматком троса. Після цього взяв батьківський автомобіль і вивіз трупи у лісосмугу, де й закопав.

Сусідам він сказав, що батьки «поїхали відпочивати», і став розпродавати майно. Запідозривши недобре, односельці викликали міліцію.

Після бесіди зі співробітниками міліції хлопець зізнався у скоєному.

Підозрюваному загрожує мінімум п`ятнадцять років позбавлення волі. Йому призначена психіатрична експертиза.