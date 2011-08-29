Депутата, який погрожував вбити губернатора, заарештували

Шевченківський районний суд Чернівців ухвалив рішення взяти під варту затриманого правоохоронцями депутата Першотравневої райради Чернівців Юрія ЯКУБОВСЬКОГО, який погрожував вбивством голові ОДА Михайлу ПАПІЄВУ, заступнику мера міста та голові Першотравневої райради Чернівців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Крім того, прокурором області Петром КОВАЛЕМ стосовно Ю.ЯКУБОВСЬКОГО порушена ще одна кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання вогнепальної зброї).

Підозрюваного було затримано в середині серпня. Досудове слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях депутат Першотравневої районної ради Ю.ЯКУБОВСЬКИЙ погрожував підірвати житло й убити голову Чернівецької ОДА М.ПАПІЄВА. Фізичною розправою депутат також погрожував одному із заступників міського голови Чернівців та голові Першотравневої районної ради міста. Із відповідними заявами вони звернулися до обласної прокуратури.

Пізніше стало відомо, що Ю.ЯКУБОВСЬКИЙ також погрожував працівникам психіатричної лікарні, у якій працював до липня цього року. Зокрема, він з’явився у психлікарню у касці і з ножем.

Свого часу Ю.ЯКУБОВСЬКИЙ працював в СБУ, звідки звільнився у званні підполковника.

Під час обшуку в його помешканні було знайдено каску, китайський ніж і зареєстрований карабін СКМ. Однак реєстрація карабіна останні два роки не продовжувалася.