Від вибуху газопроводу постраждали троє людей в Ужгороді

В Ужгороді внаслідок вибуху газу постраждали троє осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні в Ужгороді стався потужний вибух внаслідок пошкодження газопроводу та витоку газу.

Газопровід був пошкоджений о 16.00 в результаті проведення земляних робіт однією з фірм за замовленням обленерго.

О 17.07 стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна та двері двоповерхового кафе, яке загорілося. Внаслідок пожежі бармен кафе, жінка 1967 року народження, зазнала 90% опіків тіла і наразі знаходиться у реанімаційному відділені лікарні у важкому стані. Відвідувач кафе, 1976 року народження, отримала 45% опіків тіла і знаходиться у реанімаційному відділені у важкому стані. Громадянин, 1974 року народження, зазнав 30% опіків тіла, знаходиться в опіковому відділені лікарні.

До ліквідації пожежі залучалось 9 одиниць техніки та близько 50 чоловік особового складу УМНС у Закарпатській області та інші служби.