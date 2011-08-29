Митники продавали закриту інформацію з комп'ютерів

Співробітники Управління Служби безпеки України у місті Києві припинили спробу посадовців столичної регіональної митниці продати інформацію з обмеженим доступом.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у Києві, встановлено, що співробітники Київської регіональної митниці намагалися збути дані щодо експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання України, які накопичуються і обробляються у центральній базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України та є конфіденційною інформацією, що перебуває у власності держави. Старший інспектор та головний інспектор відділу аналізу і контролю зовнішньоекономічних операцій планували продати закриту інформацію за 900 доларів США.

17 серпня співробітники СБУ затримали посадовців під час спроби збуту флеш-носія з даними.

Згідно з результатами експертного дослідження, відомості, що містились на електронному носії, є інформацією з обмеженим доступом, яка є власністю держави та накопичується у автоматизованих інформаційних системах Держмитслужби України.

Слідчим відділом Управління СБУ у Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.