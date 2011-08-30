29 серпня в районних центрах Чортків і Заліщики Тернопільської області пенсіонери-чорнобильці перекрили дороги на знак протесту проти припинення їм виплат соціальної допомоги, що передбачена для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», спочатку пенсіонери-чорнобильці Чорткова та Заліщиків провели черговий мітинг під місцевими райдержадміністраціями, а потім перекрили дороги у цих містах, оскільки під час попередньої акції протесту представники РДА пообіцяли до 29 серпня розв’язати проблему, однак обіцянки так і не виконали.

«Дивною є ситуація в державі, коли люди змушені свої права, гарантовані їм Конституцією, захищати в судових органах. Щодо виплати чорнобильських доплат до пенсій було ухвалено відповідні судові рішення, проте грошей люди так і не отримали», – прокоментував ситуацію керівник фракції ВО «Свобода» в обласній раді Олег СИРОТЮК.

Він додав, що 18 серпня 2011 року під час засідання 40-ї сесії Тернопільської облради депутати ухвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, уряду та Верховної Ради з вимогою терміново вжити заходів, аби не допустити зменшення у 2011 році обсягів фінансування соціальних гарантій та забезпечити соціальні виплати у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Заліщики належать до четвертої зони забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а за кількістю онкозахворювань посідають перше місце у Тернопільській області.