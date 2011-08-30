МВФ знизить прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизить прогноз щодо зростання світової економіки на 2011 рік на 0,1 процентного пункта - до 4,2% проти червневого прогноза, і на 0,2 процентного пункта на 2012 рік - до 4,3%, повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на проект доповіді, остаточний варіант якої буде оприлюднений у вересні.

У цілому МВФ відзначає уповільнення світової економічної активності, збільшення незбалансованості і зростання ризиків. Зокрема, світова економіка серйозно постраждала цього року через землетрус у Японії, геополітичну напруженість в країнах-виробниках нафти та боргові проблеми в зоні євро. В результаті цього фонд чекає, що відновлення економіки розвинених країн буде "безперервним, але слабким і нерівномірним", якщо не будуть вжиті зміцнювальні заходи.

Прогноз зростання ВВП США в 2011 році буде знижений на 0,9 процентного пункта - до 1,6%, а в 2012 році - на 0,7 процентного пункта, до 2,0%.

Наголошується, що основним пріоритетом для США має стати виконання плану скорочення дефіциту бюджету в середньостроковій перспективі.

Темпи зростання економіки єврозони цього року, на думку фонду, можуть скласти 1,9%, що на 0,1 процентного пункта нижче за попередній прогноз МВФ. При цьому в 2012 році зростання ВВП регіону сповільниться до 1,4%, що нижче за попередню оцінку фонду (1,7%).

У червні, нагадує РІА "Новости", МВФ знизив прогноз зростання світової економіки в 2011 році до 4,3% проти 4,4%, що очікувалися фондом у квітні, а також залишив без зміни прогноз зростання світового ВВП в 2012 році - 4,5%. Прогноз зростання ВВП США в 2011 році був знижений на 0,3 процентного пункту - до 2,5%, а в 2012 році - на 0,2 процентного пункту, до 2,7%.