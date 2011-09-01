Гендиректору "Калинівського ринку" пред'явлене звинувачення

Прокуратура Чернівецької області завершила досудове слідство у кримінальній справі стосовно колишнього генерального директора комунального підприємства «Калинівський ринок» Івана РИНЖУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури, І.РИНЖУКУ пред’явлено остаточне обвинувачення за ч.4 ст.368 (одержання хабара шляхом вимагання), ст. 15 (замах на злочин), ст.. 368 ч.3 (одержання хабара в особливо великому розмірі), ст.364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Також обвинувачення пред’явлено ще двом фігурантам цієї кримінальної справи, яких І.РИНЖУК залучав до своїх злочинних схем.

«Обвинуваченим та їх захисникам у відповідності до ст.218 КПК України оголошено про закінчення досудового слідства і надано матеріали справи для ознайомлення. В подальшому дана кримінальна справа буде передана до суду для розгляду по суті», - повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, директора «Калинівського ринку» І.РИНЖУКА разом з двома керівниками приватного підприємства було затримано 16 квітня 2011 року за підозрою в отриманні 250 тис. дол. хабара від підприємця за підписання договору оренди на тривалий термін торговельного павільйону.

Також правоохоронці виявили у І.РИНЖУКА та його родини 800 млн. грн. внесків у різні фірми та підприємства. Окрім того, І.РИНЖУК та його родичі були засновниками та співзасновниками у 25 фірмах в Україні, зокрема, йому належали ювелірна фірма «Джемма» у Києві та 67 великогабаритних торгівельних контейнерів на ринку.

Прокуратурою Буковини проти директора КП МТК "Калинівський ринок" і його двох компаньйонів - директора ТОВ та його заступника - одразу порушили кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України - «Одержання хабара в особливо великих розмірах».