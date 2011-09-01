На шахті встановили "ліве" устаткування

Прокуратура Горлівки Донецької області порушила кримінальну справу за фактом підробки документів на участь у тендері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що посадовці одного з товариств із обмеженою відповідальністю внесли до офіційних документів свідомо неправдиві дані про наявність дилерських відносин із луганським підприємством (виробником шахтного обладнання). Надалі ці фальшиві документи були використані для участі в тендері, який проводився державним вуглевидобувним підприємством. Керівництво вищезгаданого ТОВ у торгах отримало перемогу.

Згодом посадовці, зловживаючи службовим становищем, виходячи з корисливих мотивів, на користь третіх осіб встановили на державному підприємстві із видобутку вугілля обладнання, яке не відповідало специфікаціям до договорів, не мало паспортів заводів виробників і протоколів випробувань. Всього було встановлено техніку на суму більш ніж 1,5 млн. грн., тим самим державним інтересам було завдано матеріальний збиток на зазначену суму.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.