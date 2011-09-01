Посаду Бродського ліквідують

Уряд пропонує створити держслужбу з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За інформацією співрозмовника агентства, відповідний наказ Президента схвалено на засіданні Кабінету міністрів.

Держслужба, зазначило джерело, фактично виконуватиме ті ж функції, які раніше виконувало Держкомпідприємництва. При цьому в разі створення держслужби з питань регуляторної політики та підприємництва посаду уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності (посада Михайла БРОДСЬКОГО) буде скасовано.

Як повідомлялося, розпорядженням від 14 лютого 2011 року Кабінет міністрів України призначив М.БРОДСЬКОГО урядовим уповноваженим із питань дерегуляції господарської діяльності. До призначення він очолював Державний комітет із питань регуляторної політики та підприємництва

Нагадаємо, Президент України В.ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади, зокрема, указом від 9 грудня 2010 року було ліквідовано Державний комітет із питань регуляторної політики та підприємництва.