Генпрокуратура офіційно роз'яснить, чому до неї марно звертатися

Звернення із 24 тисячами підписів на підтримку підсудної Юлії ТИМОШЕНКО не можуть бути предметом розгляду органами прокуратури.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, Управлінням розгляду звернень та прийому громадян Генпрокуратури розглянуто питання щодо отриманих 24 тис. підписів на підтримку підсудної Ю.ТИМОШЕНКО, справа якої наразі розглядається Печерським районним судом Києва.

Згідно вимог ст. 12 Закону «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

А оскільки вказана кримінальна справа розглядається судом, питання, які порушуються у цьому зверненні, не можуть бути предметом розгляду органами прокуратури, заявили в ГПУ.

Авторам цих звернень згідно з вимогами закону буде надано відповідне роз’яснення, додали в Генеральній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня активісти «Батьківщини» передали до Адміністрації Президента підписи громадян під вимогою звільнити Ю.ТИМОШЕНКО та припинити політичні репресії проти опозиції.

У свою чергу Адміністрація Президента передала ці підписи у Генпрокуратуру.