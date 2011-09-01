«Укрзалізниця» розраховується з кредиторами

За 8 місяців 2011 року «Укрзалізниця» погасила майже 2,3 млрд. грн. за довгостроковими кредитами, лізинговими платежами тощо.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, своєчасне і в повному обсягу виконання своїх зобов'язань за розрахунками з фінансовими установами та іншими інвесторами - безумовний пріоритет у діяльності керівництва «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, без затримок, відповідно до умов договорів, здійснювалися платежі за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку, «Дойче Банку» і «Барклейз Банку». Зокрема, в серпні цього року залізницями своєчасно і згідно з умовами випуску погашено облігації внутрішньої позики на суму 753 млн. 700 тис. грн. У серпні погашено кредит «Барклайз Банку» у розмірі 45 млн. дол. У жовтні 2011 року буде повністю погашено кредит «Дойче Банку», який був спрямований на фінансування будівництва мостового автомобільно-залізничного переходу через Дніпро в м. Києві.

«Найважчий період з виплат вже позаду. «Укрзалізниця» вчасно і чітко розраховується зі своїми кредиторами. Впевнений, що наша політика в цьому питанні стане заставою майбутньої конструктивної співпраці з фінансовими інститутами», - сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Результатом такої фінансової політики стало скорочення кредитного портфеля підприємства, погашення існуючих прострочених платежів, відновлення довіри до фінансової прогнозованості та надійності залізничного монополіста.

Як зазначається в повідомленні, в даний час залізниці України не мають жодних прострочених платежів за своїми фінансовими зобов'язаннями. «Укрзалізниця» активно почала роботи із залучення довгострокових кредитних ресурсів на виконання довгострокових програм оновлення основного рухомого складу.