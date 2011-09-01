У Борисполі з банкомату вкрали один мільйон

У ніч з тридцятого по тридцять перше серпня в місті Бориспіль, що на Київщині у приміщенні житлово-комунального підприємства, котре знаходиться на вулиці Київських шлях 27, із банкомата банку «Аваль» викрали близько 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, міліцію на місце злочину викликали працівники установи, які, прийшовши вранці на роботу, виявили розбитий банкомат. За даними правоохоронців, «зловмисники проникли до приміщення через пластикові двері холу та за допомогою інструментів відкрили грошовий автомат, який не був оснащений ані сигналізацією, ані камерою відеоспостеження та взагалі ніяк не охоронявся».

Наразі крадіїв розшукують. Працівники міліції звертаються до громадян із проханням надати будь-яку інформацію щодо даної події.

Як зазначили у ВЗГ, це не перший випадок крадіжки грошей з банкомату на Бориспільщині.

«Правоохоронців дивує і шокує легковажність та непрофесійність працівників банківських установ. Знаючи про часті щорічні випадки крадіжок і грабежів із банків та банкоматів, їх встановлюють і залишають без належної охорони. Попередження міліціонерів про очевидну небезпеку й можливі неприємності при цьому вперто ігнорують. Це все одно, що залишити без нагляду відкриту сумку з грошима та дорогоцінностями посеред багатолюдної вулиці й піти, а потім когось звинувачувати в тому, що її вкрали», йдеться в повідомленні.