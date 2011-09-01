Африканський біженець торгував в Одесі своїми землячками

Співробітники управління з боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС України в Одеській області затримали громадянина однієї з африканських країн при спробі продати двох своїх співвітчизниць за 2000 дол., повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків облУВС.

«Затриманий 27-річний громадянин, який має статус біженця і право тимчасового проживання в Одесі, продав у приміщенні кафе підставній особі дврх своїх співвітчизниць 34 і 36 років для подальшої сексуальної експлуатації, - повідомили в міліції. - Обидві жінки, як і невдачливий торговець живим товаром, зареєстровані Управлінням міграційної служби в Одеській області в пункті тимчасового розміщення біженців».

Як встановили правоохоронці, затриманий увів в оману потерпілих, які не знали, що він їх продає для сексуальної експлуатації.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу, згідно з ознаками ч.2 ст.149 (торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина) Кримінального кодексу України. Зловмисник може бути позбавлений волі на строк від 5 до 12 років.