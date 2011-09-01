Екс-спікера Криму судитимуть у Запоріжжі

Екс-спікера парламенту АР Крим Анатолія ГРИЦЕНКА, обвинуваченого у вчиненні злочинів, що спричинили завдання збитку на суму понад 25 млн. грн., судитимуть у Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ направив цю справу до апеляційного суду Запорізької області, який визначив її підсудність Комунарському районному суду м. Запоріжжя».

За даними прокуратури, попередній розгляд справи екс-спікера кримського парламенту, обвинуваченого в вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) і ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, що тяжкі наслідки) призначено на 7 вересня.

Як повідомляв УНІАН, депутата кримського парламенту А.ГРИЦЕНКО (фракція Партії регіонів), який займав посаду спікера Верховної ради Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках, було затримано 24 січня.

Центральний райсуд Сімферополя 27 січня вибрав екс-спікерові запобіжний захід у вигляді арешту.

Прокуратура 18 липня направила справу А.ГРИЦЕНКА до Апеляційного суду Криму для визначення підсудності, він передав її у Вищий спецсуд України.

А.ГРИЦЕНКО обвинувачується у протиправному припиненні військовому радгоспу «Азовський» права користування ділянкою площею 4,8 тис. га, у перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству і в порушенні порядку виплати матеріальної допомоги.