На хабарі погорів голова райдержадміністрації

17:44, 01 вересня 2011
Суспільство
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Вимагав 6 тисяч у підприємця

Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність голови однієї з районних державних адміністрацій Вінницької області, який вимагав хабар у місцевого підприємця.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у серпні ц.р. до Управління СБУ звернувся житель Вінниччини із заявою щодо вимагання головою райдержадміністрації 6 тис. гривень. Таку суму посадовець вимагав за сприяння у видачі розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою.

29 серпня ц.р. співробітники СБУ затримали посадовця «на гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання хабара.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно хабарника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

 

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