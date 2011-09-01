На хабарі погорів голова райдержадміністрації

Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність голови однієї з районних державних адміністрацій Вінницької області, який вимагав хабар у місцевого підприємця.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у серпні ц.р. до Управління СБУ звернувся житель Вінниччини із заявою щодо вимагання головою райдержадміністрації 6 тис. гривень. Таку суму посадовець вимагав за сприяння у видачі розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою.

29 серпня ц.р. співробітники СБУ затримали посадовця «на гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання хабара.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно хабарника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.