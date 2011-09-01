Три міліціонери отримали 7 років за тортури

18:49, 01 вересня 2011
Суспільство
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На підході - наступна справа

У Криму троє співробітників Бахчисарайського районного відділення міліції засуджені до 6-7 років позбавлення волі за тортури.

Про це повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму.

Міліціонерів, які знущалися над двома кримчанами, намагаючись вибити у них свідчення, звинувачували за частиною 2 статей 127 та 365 КК України - «катування, вчинені за попередньою змовою групою осіб», і «перевищення службових повноважень, яке призвело до тяжких наслідків».

Суд, крім тюремних термінів, вирішив позбавити співробітників МВС звань і можливості впродовж трьох років працювати в правоохоронних органах. Вирок суду першої інстанції може бути оскаржений.

Тим часом, у Сімферополі порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 365 КК за фактом перевищення влади посадовими особами Центрального райвідділу міліції. За версією слідства, правоохоронці застосовували насилля до двох неповнолітніх, щоб отримати зізнання.

 

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