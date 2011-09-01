Королевська: потрібно вирішити п'ять завдань

Голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступила перед студентами і викладачами економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з лекцією на тему «Майбутнє України: до конкурентоспроможності через реформи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, в своєму виступі Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що Україна володіє величезним потенціалом. «У нас значні трудові, природні, енергетичні, земельні ресурси. У нас унікальне географічне положення. Ефективне використання цього величезного потенціалу могло б зробити Україну не просто багатою, а дуже багатою країною», - сказала вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, головне завдання - вивести економіку на новий рівень розвитку. Для цього потрібно вирішити п`ять завдань: «По-перше, це боротьба з бідністю і формування середнього класу. По-друге, це подолання негативних демографічних тенденцій. По-третє, подолання корупційної системи, неефективної бюрократії. По-четверте, покращення бізнес-клімату і детінізація економіки. По-п`яте, інновації й модернізація української економіки. Ставка на продукцію з високим рівнем доданої вартості».

За інформацією прес-служби, зустріч Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ закінчилася відповідями на питання студентів, які мали гострий характер і стосувалися широкого кола питань: про пенсійну реформу, про вільну купівлю-продаж землі, про боротьбу з корупцією в країні. На завершення трьох студентів, які поставили найцікавіші запитання, і ще трьох, які зробили найцікавіші пропозиції щодо реформування національної економіки, Н.КОРОЛЕВСЬКА запросила на Форум ділових людей, що відкривається 2 вересня в Києві.

Нагадаємо, також сьогодні з лекцією перед студентами Національного університету ім. Т.Шевченка виступив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.