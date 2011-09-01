Литвин: українська мова опиниться під загрозою

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що законопроект про використання регіональних мов та мов національних меншин на рівні з державною несе величезні ризики і виклики у багатьох аспектах: у мовній політиці, у політиці, у фінансовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у рамках робочої поїздки на Житомирщину.

«Далеко не все прорахували ініціатори цього законопроекту», - сказав він, зауваживши, що вітає необхідність розвитку регіональних мов, але не за рахунок української, «бо те, що пропонується, часто несе загрозу для української мови».

За словами В.ЛИТВИНА, одним з наслідків ухвалення цього закону може стати необхідність «десяти відсоткам людей переходити на двомовність». Таким чином, на його думку, може бути «розірваний» освітній процес.

Саме тому В.ЛИТВИН відніс законопроект про використання регіональних мов до конфліктних. Вирішення мовних питань повинно бути природнім процесом, додав голова Верховної Ради.

Водночас він зауважив, що розраховує на активну роботу парламенту на майбутній сесії.

«Я розраховую на те, що будемо виходити на компроміс, буде досягнуто точок згоди, які є необхідною передумовою того, як визначати життя країни далі», - сказав В.ЛИТВИН

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ та Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у разі прийняття законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим та мм. Києві й Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України отримають захист в менших адміністративно-територіальних одиницях.