Француженка народила в літаку
22:06, 01 вересня 2011Суспільство
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Звичайний рейс італійської авіакомпанії Alitalia Мілан - Париж надовго запам`ятається екіпажу: одна з пасажирок народила просто на борту літака.
Як повідомляє агентство ANSA, француженка відчула перші схватки десь у середині півторагодинного польоту.
Лише за пару хвилин після приземлення в паризькому аеропорту імені де Голля екіпажу довелося приймати пологи, а невдовзі прибула і швидка допомога аеропорту.
Пасажири рейсу вітали новонародженого гучними оплесками, зазначає РІА "Новости".
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