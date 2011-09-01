Француженка народила в літаку

Звичайний рейс італійської авіакомпанії Alitalia Мілан - Париж надовго запам`ятається екіпажу: одна з пасажирок народила просто на борту літака.

Як повідомляє агентство ANSA, француженка відчула перші схватки десь у середині півторагодинного польоту.

Лише за пару хвилин після приземлення в паризькому аеропорту імені де Голля екіпажу довелося приймати пологи, а невдовзі прибула і швидка допомога аеропорту.

Пасажири рейсу вітали новонародженого гучними оплесками, зазначає РІА "Новости".