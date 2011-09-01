Пенсіонер поскаржився, що йому по вікнах стріляють снайпери

Працівники Суворовського райвідділу міліції м. Херсона вилучили у місцевого пенсіонера 22 предмети, схожі на пістолети кустарного виробництва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв`язків Управління МВС у Херсонській області, пізно ввечері 30 серпня до чергової частини Суворовського райвідділу міліції зателефонував 58-річний житель Таврійського мікрорайону і повідомив, що його хочуть вбити.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Заявник запросив міліціонерів до квартири і повідомив, що кожен вечір зі стоянки, яка розташована перед під`їздом, по його вікнах стріляють снайпери з автоматів. Проте при огляді вікон, оперативники не виявили сліди куль. В цілому поведінка господаря викликала сумніви в його адекватності, оскільки він постійно говорив про зброю і переслідування. Вся квартира чоловіка була схожа на слюсарну майстерню.

Розпитавши пенсіонера, оперативники дізналися, що він колекціонує зброю. Чоловік продемонстрував правоохоронцям свою колекцію зброї та різні прилади для її виготовлення. Виявилось, що пенсіонер, маючи освіту токаря, сам виготовляв пістолети і набої.

В результаті у нього було вилучено 22 предмети, схожі на пістолети кустарного виробництва (без номерів і маркування), 6 пристроїв, схожих на глушники, 4 предмети, схожі на кулькові ручки з пристроями для відстрілу патронів, і 243 предмети, схожі на набої кустарного виробництва (без калібру і маркування).

Чоловік погодився добровільно здати всю зброю, яку було відправлено на експертизу.

Стосовно пенсіонера проводитиметься психіатрична експертиза. Якщо результати експертизи покажуть, що він осудний, а його вироби – зброя, то вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи за ст.263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами” (передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років).