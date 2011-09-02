До проекту ООН включені 9 районів Черкащини (список)

Дев`ять районів Черкаської області візьмуть участь у другому етапі проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", який проводить Представництво ООН в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаському обласному ресурсному центрі громад, найближчі чотири роки з проектом ООН співпрацюватимуть Катеринопольський, Звенигородський, Лисянський, Маньковський, Шполянський, Христинівський, Уманський, Корсунь-Шевченківський і Смілянський райони Черкащини. Ще три райони - Черкаський, Тальновський і Драбовський - включені у резерв.

Ці райони визначили після підписання угоди про партнерство між Черкаською облдержадміністрацією, Черкаською облрадою і Представництвом ООН в Україні. Основними критеріями відбору стали соціально-економічні показники районів, активність сільських громад і їх бажання змінити своє життя на краще.

У відібраних районах з перспективами участі у цьому проекті ознайомлять жителів тих населених пунктів (з населенням до 10 тисяч осіб), які зможуть організувати громади і запропонувати для фінансування реальні міні-проекти з поліпшення умов життя.

У кожному районі на конкурсній основі визначать чотири-п`ять міні-проектів для фінансування. Половину коштів надасть Програма розвитку ООН, районний бюджет повинен забезпечити ще 45% і лише 5% коштів повинна віднайти сама громада. Гроші підуть на розвиток мережі фельдшерсько-акушерських пунктів, енергозберігаючі технології, утилізацію відходів, комунальне водопостачання і створення сільськогосподарських і обслуговуючих кооперативів. Максимальна сума гранту на відновлення комунальної інфраструктури становитиме 10 тисяч доларів. На проекти в області енергозбереження даватимуть до 20 тисяч доларів.

Поки бюджет нового проекту для області становить 550 тисяч доларів, але він може збільшитися. Ці кошти допоможуть багатьом селам розв`язати найгостріші проблеми, вважає обласна влада.