В Україні вперше відкрили християнську школу-колегіум

04:21, 02 вересня 2011
Суспільство
2319 0

Повідомлення з Тернополя

У Тернополі вперше в Україні відкрили християнську школу-колегіум імені патріарха Йосипа Сліпого.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, у християнському навчально-виховному комплексі 1-3 ступеня, крім загальних освітніх предметів, будуть додаткові спецкурси, факультативи та гуртки християнського спрямування, також з 1 по 11 клас школярі вивчатимуть предмет «Християнська етика».

Новий навчальний заклад освятив канцлер Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви отець Андрій РОМАНКІВ.

Крім духовенства, на відкритті школи був присутній міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, начальник міського управління освіти Ольга ПОХИЛЯК, представники громадськості.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter