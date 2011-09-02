ЄБА: ситуація через зернове мито є критичною

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася з відкритим листом до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА і міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА у зв`язку з ініціативою Міністерства аграрної політики і продовольства щодо термінового скасування експортного мита на зернові культури.

У листі, який має в своєму розпорядженні УНІАН, говориться: «Європейська Бізнес Асоціація і члени Комітету зернових і олійних культур, що об`єднує 17 провідних компаній агросектору і представляє інтереси як експортерів зернових культур, так і безпосередньо виробників, які обробляють землі, вирощують і переробляють зерно, підтримують ініціативу Міністерства аграрної політики і продовольства щодо внесення змін до Закону України «Про митний тариф» і просять якнайшвидше скасувати експортне мито на деякі зернові культури, не вводячи при цьому інших обмежень на експорт».

За інформацією ЄБА, терміновість цього заходу є критичною, оскільки восени починається період укладення контрактів на постачання зерна, і відстрочення рішення про скасування мита на експорт зернових культур може зашкодити Україні досягти високих обсягів експорту цієї продукції.

У листі зазначається, що, за оцінками фахівців Комітету зернових і олійних культур ЄБА, останнім часом спостерігаються негативні тенденції падіння обсягу експорту зерна, що також підтверджується офіційною статистикою. Така ситуація, зокрема, була викликана втратою позицій українських експортерів зерна на зовнішніх ринках через збільшення ціни на продукцію після введення експортного мита. Крім того, введення експортного мита з 1 липня цього року негативно вплинуло і на фермерів, які через падіння внутрішньої ціни на зерно фактично працюють на межі збитковості, а держава, у свою чергу, в результаті падіння експорту має проблеми з торговим балансом і недоодержує валютні надходження.

Нинішній урожай дозволяє Україні повністю задовольнити внутрішні потреби країни в зерні, а решту вільно експортувати за умови відновлення конкурентного рівня ціни щодо цін інших країн-експортерів, зокрема Російської Федерації, говориться в листі.

Європейська Бізнес Асоціація і члени Комітету зернових і олійних культур висловлюють надію, що позиція асоціації буде підтримана, і Україна відновить позиції провідного експортера на світових ринках зерна.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ц.р. ввела мита на експорт зерна.

Ставки експортного митного збору затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну, і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.