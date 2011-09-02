Погода на суботу

Завтра на півдні України та на півночі Лівобережжя місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у південних областях та в Криму вночі 12-17°, на Південному узбережжі Криму до 21°, вдень 22-27°.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-24°, у Дніпрі біля Києва 20°.