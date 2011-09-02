Компанія A.T.Kearney назвала основні проблеми українських залізниць

Для нормального розвитку залізничного транспорту України потрібно в 3 рази більше інвестицій, ніж за даних економічних умов галузь може собі дозволити.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це свідчать дослідження компанії A.T. Kearney, яка розробляє цільову модель ринку залізничних послуг України.

Зокрема, компанія провела частину дослідження для визначення і подальшої реалізації стратегії та моделі реформування залізничного транспорту України.

За його результатами, основною проблемою залізниць України є старіння активів і дефіцит коштів для їх оновлення. На думку експертів, реформування - єдина можливість залучити в галузь інвестиції.

Основними принципами реформування стануть: розділення управлінських і господарських функцій, чітке розділення монопольних і конкурентних сегментів, створення комерційно самостійних компаній з вільним ціноутворенням вартості послуг, залучення приватних інвестицій в оновлення рухомого складу тощо. При цьому всі заходи мають здійснюватися в суворій і зваженій послідовності.

Нагадаємо, 1 вересня головний радник генерального директора «Укрзалізниці» Юрій ФЕДЮШИН повідомив журналістам, що потреби «Укрзалізниці» в інвестиціях становлять близько 25 млрд. грн. на рік при можливості 6-7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ "А. Т. Kearney" в липні 2011 р. виграла тендер «Укрзалізниці» на консультаційні послуги з розробки цільової моделі ринку залізничних транспортних послуг України. Термін робіт - до грудня 2011 р.

Компанія A.T. Kearney, один із лідерів у сфері стратегічного консалтингу, була заснована в Чикаго в 1926 році. Зараз представництва компанії розташовані в 35 країнах Європи, Америки і Азії.

A.T. Kearney надає спектр консалтингових послуг, включаючи розробку корпоративних стратегій, оптимізації організаційних структур, підвищення ефективності продажів, розробку нових продуктів, розробку стратегії виходу на нові ринки, впровадження систем управлінської звітності, реалізацію програм зі скорочення витрат і реструктуризації.

У Росії, Україні та інших державах Східної Європи компанія почала функціонувати з початку глобальних економічних змін 90-х років.

Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена в грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Цього року «Укрзалізниця» відзначає 20-річчя.