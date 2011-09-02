Павлюченкову пред'явили звинувачення у вбивстві Політковської

Слідчий комітет РФ пред`явив колишньому підполковнику міліції Дмитру ПАВЛЮЧЕНКОВУ звинувачення у вбивстві російської журналістки Ганни Політковської.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«У рамках кримінальної справи про вбивство Ганни Політковської Головним слідчим управлінням СК Росії сьогодні пред`явлено звинувачення колишньому підполковнику міліції Д.ПАВЛЮЧЕНКОВУ у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство особи у зв`язку із здійсненням нею службової діяльності, організованою групою за наймом)», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за час, що минув з моменту затримання Д.ПАВЛЮЧЕНКОВА, в ході проведених слідчих дій уточнена його роль при підготовці і скоєнні злочину. За версією слідства, в липні 2006 року Лом-алі ГАЙТУКАЄВ одержав від невстановленої особи замовлення на вбивство за грошову винагороду оглядача «Новой газеты» Г.Політковської. Для цього Л.ГАЙТУКАЄВ створив злочинну групу, до якої ввійшли Д.ПАВЛЮЧЕНКОВ, племінники Л.ГАЙТУКАЄВА МАХМУДОВИ і колишній співробітник ЦРУБОЗ ГУВС Москви Сергій ХАДЖІКУРБАНОВ, який звільнився з місць позбавлення волі у вересні 2006 року.

Як встановлено слідством, Д.ПАВЛЮЧЕНКОВ, будучи в той момент начальником відділення 4 відділу оперативно-пошукового управління ГУВС Москви, яке займається зовнішнім спостереженням, доручив своїм підлеглим спостереження за журналісткою з метою з`ясувати маршрути і час її щоденного пересування містом. Одержана Д.ПАВЛЮЧЕНКОВИМ інформація і знаряддя вбивства було передано безпосередньому виконавцю Рустаму МАХМУДОВУ і його співучасниками, які за декілька діб до злочину забезпечували стеження за пересуваннями Г.Політковської.

Убивство було скоєно близько 16-ої години 7 жовтня 2006 року, коли Г.Політковська, припаркувавши машину біля будинку на вулиці Лісовій, ввійшла в ліфт, щоб піднятися до своєї квартири. У журналістку було вчинено п`ять пострілів. Після цього кілер вийшов з під`їзду і разом із співучасниками злочину зник.

Розслідування кримінальної справи триває. Проводяться слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення всіх співучасників злочину, зокрема й замовника вбивства.