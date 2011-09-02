Fitch відкликав рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило і відкликало рейтинг України "AA(ukr)" за національною шкалою.

Про це повідомляється на офіційному сайті рейтингового агентства.

Як наголошується в обнародуваній на сайті інформації, рейтинги відкликано, оскільки "більше не є актуальними для аналітичного процесу агентства".

Fitch Ratings також підтвердило і відкликало національний рейтинг Росії "AAA(rus)".

Нагадаємо, в липні ц.р. Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «позитивний», підтвердивши довгострокові й короткострокові РДЕ на рівні «В/В».

Також повідомлялося, що країнова межа рейтингу України підтверджена на рівні «В».