Полтавська ОДА вважає інцидент із журналістом СТБ вичерпаним

Полтавська обласна державна адміністрація вважає інцидент із журналістом СТБ Сергієм АНДРУШКОМ, якому забороняли знімати свято у Миргородському районі, вичерпаним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської ОДА.

За їх даними, вони отримали від журналіста запевнення про відсутність будь-яких претензій.

«7 серпня в Ромодані після втручання органів влади знімальній групі Сергія АНДРУШКА було створено найсприятливіші умови для роботи. Потому від нього отримали запевнення про відсутність будь-яких претензій», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи інформацію С.АНДРУШКА про те, що 7 серпня 2011 року в селищі Ромодан Миргородського району представник міліції заборонив йому проводити зйомки, посилаючись на нібито вказівку райдержадміністрації, голова Миргородської районної ради Наталія ДУДНИК зазначила: „Виникло непорозуміння, яке, на щастя, нам оперативно вдалося залагодити. Дивує, що ця інформація з’явилася три тижні потому, оскільки ми були переконані, що це питання вичерпано в той же день”.

Як повідомляв УНІАН, в УМВС України в Полтавській області створено спеціальну комісію, яка розслідуватиме інцидент зі знімальною групою каналу СТБ, якій заборонили знімати святкування дня селища Ромодан Миргородського району.

Раніше у своєму блозі журналіст С.АНДРУШКО повідомляв, що вони з оператором В’ячеславом ЦВЄТКОВИМ знімали святкування Дня селища Ромодан на прохання громадської організації "Центр UA", коли до них підійшов сержант міліції та заборонив проводити зйомку. При цьому міліціонер заявив: «Райдержадміністрація заборонила знімати. Вас ніхто не запрошував».

Коли журналісти висловили своє здивування і нерозуміння, співробітник міліції намагався схопити відеокамеру, вимагав витягнути з неї касету зі вже відзнятим відеоматеріалом і наказував сісти в міліцейську машину, розповів С.АНДРУШКО За його словами, інцидент стався за кілька хвилин після того, як вони взяли коментар у голови Миргородської районної ради Н.ДУДНИК з приводу закриття з першого вересня однієї зі шкіл Ромодана, учням якої запропонували навчальний заклад майже за двома десятками залізничних колій зі швидкісними поїздами.

Довідка УНІАН. Документальний фільм із серії «Відкритий доступ» знімається за ініціативою громадської організації "Центр UA" у партнерстві з «Новим громадянином», зокрема, про те, як можна скористатися новим Законом «Про доступ до публічної інформації».