На базі сільської школи влада створює «школу лідерів»

На Буковині у селі Кам’яна Сторожинецького району на базі новозбудованої школи влада Чернівецької області вирішила створити обласну «школу лідерів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ.

“Це сучасний з усією необхідною інфраструктурою навчальний заклад, на базі якої створюється «школа лідерів». Через так звану “недільну школу” буде запроваджено системну підготовку нинішніх школярів, які мають відповідні дані, як майбутніх лідерів в сфері державного управління”, - повідомив губернатор Буковини.

За словами М.ПАПІЄВА, школярі двох-трьох останніх років навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, які матимуть високі знання і лідерські якості, наприклад, переможці престижних конкурсів і олімпіад, щотижня додатково відвідуватимуть спеціальні курси в «школі лідерів». Заняття з ними проводитимуть відомі фахівці вітчизняної і зарубіжної еліти, зокрема, фахівці з державного управління, діючі міністри та народні депутати України, сказав губернатор.

Він додав, що завдання органів місцевої влади – забезпечити опікою цих дітей і сприяти їх становленню.

“Діти, які вчитимуться в школі лідерів, мають бачити перспективу свого кар’єрного росту - навчання в престижних вишах, працевлаштування на конкретні посади в органах управління. Тобто, школярі змалку готуватимуться бути міським головою, керівником адміністрації, народним депутатом чи міністром. Влада має бачити це прагнення дитини і допомогти їй отримати відповідні знання і досвід. Це є важливою складовою кадрової політики крайової влади”, - підсумував М.ПАПІЄВ.