В Україні продано землі на 400 мільйонів

В Україні за січень-липень ц.р. продано 1 тис. 805 земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 4,2 га на загальну суму 404,27 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Як зазначається в повідомленні, до державного і місцевих бюджетів від продажу землі з початку цього року надійшло 675,2 млн. грн., із них до держбюджету - 68,1 млн. грн.

За даними прес-служби, за 7 місяців цього року на земельних торгах продано 32 земельні ділянки площею майже 50 га і вартістю 28,5 млн. грн. і права оренди на 241 земельну ділянку загальною площею 3,5 тис. га вартістю 11,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за 7 місяців 2010 року було продано 2 тис. 545 земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 5,6 тис. га вартістю 679,1 млн. грн. За цей період до держбюджету надійшло 71,5 млн. грн. від продажу землі.

За 7 місяців 2010 року на земельних торгах було продано 81 земельну ділянку площею 37,42 га і вартістю 26,5 млн. грн. і права оренди на 286 земельних ділянок загальною площею 4,7 тис. га і вартістю 14,2 млн. грн.