Погода на завтра

У неділю, 4 вересня, на території України, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у східних областях, місцями Полтавській, Дніпропетровській області, Криму та Приазов`ї пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди гроза. На решті території - без опадів.

Вітер протягом доби переважатиме північний, в західних областях - східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; в Криму, у південних областях та на Закарпатті вночі 10-15° (на узбережжі Криму до 20°), вдень 23-28°.

У Києві та області без опадів. Температура області вночі 7-12°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

3 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23° , у Дніпрі біля Києва 20°.