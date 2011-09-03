У Києві стартує велика польська культурна програма «I, Culture»

Культурна програма «I, Culture», присвячена головуванню Польщі в ЄС розпочинається в Києві 3 і 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів на прес-конференції Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польщі в Україні Генрик ЛІТВІН.

«Головування в Європейському Союзі – чудова можливість для промоції польської культури в Європі та світі, - сказав посол, - тому ми розпочинаємо програму «I, Culture», яка знайомить із нашими досягненнями в цій галузі, в десяти столицях: Києві, Лондоні, Парижі, Мадриді, Мінську, Москві, Пекіні, Токіо, Брюсселі, Берліні».

Першою подією в рамках «I, Culture» стане вистава «Планета Лем» о 21 годині 3 та 4 вересня на Софійській площі від польського вуличного театру «Бюро Подорожей». У ній поєднано мотиви різних творів видатного письменника Станіслава Лема.

«Адже Станіслав Лем не просто фантаст, він вигадав ту дійсність, у якій ми сьогодні живемо, причому ґрунтувався він не на технічних винаходах, а на знанні людської природи», - розповів директор Інституту Адама Міцкевича, який є одним з головних організаторів програми, Павел ПОТОРОЧИН,.

Також 4 вересня на Софійській площі відбудеться вернісаж хенд-мейду та акція «I, Culture Puzzle», метою якої є створення київського елементу великого пазлу, заповненого авторськими виробами.

Окрім того, восени і взимку, на киян чекають джазові концерти, виступ симфонічного оркестру «I, Culture orchestra», в якому грають поляки та музиканти з країн Східного партнерства, фільми, вихід аудіо-диску з перекладами віршів великого поета Чеслава Мілоша, начитаними Сергієм ЖАДАНОМ і Тарасом ПРОХАСЬКОМ, опера «Король Рогер» та багато інших подій. Як сказав чи то жартома, чи всерйоз П.ПОТОРОЧИН, «Сім тридцятитонних вантажних машин везуть польську культуру в Україну»