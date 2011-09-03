Начальник служби «Дніпрогазу» погорів на хабарі

2 вересня працівники управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами ГУМВС в Дніпропетровській області під час одержання 205 тис. грн. хабара затримали начальника однієї із служб ПАТ «Дніпрогаз». Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС.

Зловмисник вимагав та отримав хабар вiд заступника директора одного із приватних пiдприємств Дніпропетровська за безперешкодне введення в експлуатацію комплексiв телеметричних вимiрювань i сигналiзацiї газорегуляторних пунктiв з автономним живленням. Також посадовець «Дніпрогазу» обіцяв пiдписати акти випробувань вказаного обладнання.

За фактом одержання хабара прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції вказаної статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.