Пугачова і Галкін прибули до Криму власним вагоном

Російська співачка Алла ПУГАЧОВА у суботу приїхала на перший Міжнародний музичний фестиваль "Крим м`юзік фест", який відкривається в Ялті 6 вересня.

Як повідомили в прес-службі фестивалю, до Сімферополя з Москви А.ПУГАЧОВА з артистом Максимом ГАЛКІНИМ їхала потягом у власному вагоні.

На пероні зірку вітав численний натовп шанувальників. У Ялті вона має намір оглянути концертний зал "Ювілейний", де відбуватимуться всі основні заходи фестивалю, а також зустрітися з конкурсантами.

Як зазначили в прес-службі, А.ПУГАЧОВА уважно вивчала музичний матеріал, надісланий на конкурс з усього світу. "Мабуть, вперше наш слухач і глядач побачить таку різноманітність стилів і жанрів в рамках одного фестивалю. Кожен учасник - це особлива, неповторна історія його країни, його культури... Сподіваюся, що знайомство з таким багатоголоссям подарує дійсну радість всім, хто виявиться причетним до "Крим м`юзік фест", - сказала А.ПУГАЧОВА, підбиваючи підсумки конкурсного відбору.

Російська примадонна є художнім керівником і президентом цього фестивалю. Очолює журі Софія РОТАРУ, її заступники - Валерій ЛЕОНТЬЄВ та Глорія ГЕЙНОР (США). У журі чотири метри світової естради, чиї імена буде названо лише після оголошення всіх конкурсантів. Таку позицію оргкомітет фестивалю пов`язує з метою забезпечити безсторонність думок і чистоту голосування на конкурсі, призовий фонд якого становить 200 тисяч доларів і є найбільшим серед подібних заходів.

Гран-прі становитиме половину цієї суми - 100 тисяч доларів, перша премія - 50 тисяч, друга - 30 тисяч і третя - 20 тисяч доларів.

"Головний акцент конкурсу - презентація автентичних музичних напрямків і мультикультурних особливостей всіх континентів світу виконавцями, які мають досвід виступу на професійній сцені", - зазначили в прес-службі фестивалю.

У гала-концертах фестивалю візьмуть участь зірки російської і світової поп-музики.

"Крим м`юзік фест" відбуватиметься на різних майданчиках. Основний - концертний зал "Ювілейний" в Ялті, куди вже завезено понад 800 тонн устаткування, другий розташовуватиметься на набережній біля фонтанів, а третій – безпосередньо біля моря. На цих сценах виступлять майже півсотні зірок шоу-бізнесу.