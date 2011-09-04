Цього року "Мазепа-фест" триватиме три дні

У Полтаві 9-11 вересня відбудеться всеукраїнський фестиваль «Мазепа-фест»

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті фестивалю.

За його даними, цього року «Мазепа-фест» проходитиме три дні: один день звучатиме бардівська музика і два дні показуватимуть кіно.

9-10 вересня пройдуть Дні кіно, в рамках яких покажуть художній фільм «Фучжоу», де головні ролі виконують Богдан СТУПКА і Тарас ДЕНИСЕНКО. Також буде продемонстрований переможець Каннского кінофестивалю, володар «Золотої пальмової гілки» - фільм «Крос» і фільми-призери кінофестивалю «Відкрита ніч».

Крім того, під час Днів кіно відбудеться зустріч глядачів з режисерами короткометражних фільмів Юлією ГОГОЛЬ і Дмитром СУХОЛІТКИМ-СОБЧУКОМ.

11 вересня в Білій альтанці пройде день бардівської музики, всі бажаючі зможуть почути музику українського барокко XVI-XVIII століть.

«Мазепа-фест» - всеукраїнський етно-рок фестиваль, присвячений пам`яті гетьмана України Івана Мазепи. Проходить щорічно на Співочому полі в Полтаві. Фестиваль було започатковано в 2003 році народним депутатом України Миколою КУЛЬЧИНСЬКИМ.