"Макіївські терористи" отримали 15 і 8 років

Сьогодні Центрально-міський районний суд міста Макіївки Донецької області виніс вирок виконавцям терористичного акту, скоєного 20 січня 2011 року в Макіївці, і позбавив їх свободи на 15 і 8 років.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням суду, жителя Макіївки Дмитра ОНУФРАКА засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому, а його напарника - жителя Горлівки Антона ВОЛОШИНА засуджено до 8 років позбавлення волі.

Також суд зобов`язав Д.ОНУФРАКА відшкодувати водієві таксі збиток у розмірі 52 тис. грн.

Крім того, суд зобов`язав їх відшкодувати збиток підприємствам міста Макіївки, завданий в результаті скоєного теракту, у розмірі 373 тис. грн.

У суді було заявлено, що провина Д.ОНУФРАКА і А.ВОЛОШИНА в скоєнні ними терористичного акту в суді була повністю доведена.

Державний обвинувач Олександр ДІХТЯРЮК висловив задоволення рішенням суду.

Адвокати засуджених заявили про незгоду з таким рішенням суду і пообіцяли оскаржити його.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня 2011 року в Макіївці Донецької області сталося два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства «Макіїввугілля». В результаті обох вибухів ніхто не постраждав, проте будівлям було завдано значного матеріального збитку.

Неподалік від одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити 4,2 млн. євро. Невідомі погрожували, що в разі невиконання вимог в різних місцях Макіївки буде скоєно ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ в Донецькій області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (теракт), і розшукувало двох чоловіків.

На початку лютого 2011 року в Макіївці за підозрою в розбійному нападі на водія таксі були затримані Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН. Під час обшуку за місцем проживання Д.ОНУФРАКА правоохоронці речові докази, що свідчать про причетність затриманих до підготовки і здійснення вибухів біля торгового центру і біля входу до адмінбудівлі ДП «Макіїввугілля».

9 серпня 2011 року державний обвинувач О.ДИХТЯРЮК у суді зачитав текст обвинувального висновку, згідно з яким Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН звинувачуються в незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК України), а також в скоєнні терористичного акту (ч.2 ст.258 КК України). Крім того, Д.ОНУФРАК звинувачується в причетності до скоєння терористичного акту (ч.2 ст.15, ч.1 ст.258-1 КК України), а також в розбої і скоєнні замаху на умисне вбивство (ч 4. ст.187, ч.2 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 КК України), незаконному виготовленні, зберіганні, носінні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 УК України).

О.ДІХТЯРЮК вказав, що провину підсудних повністю доведено свідченнями свідків, результатами проведених обшуків і даними експертиз, речовими доказами.

Згідно з обвинувальним висновком, в 2010 році Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН придбали вибухові речовини, виготовили з них вибухові пристрої з годинниковим механізмом і 20 січня 2011 року підірвали їх поблизу будівлі ДП «Макіївугілля» і торгового центру «Голден Плаза». У записці, залишеній неподалік від місця вибуху, вони висловлювали «незгоду з політикою влади України» і вимагали надати їм 4 млн. 200 тис. євро. Інакше погрожували підірвати ще три пристрої в місцях масового скупчення людей.