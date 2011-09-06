Грищенко наголошує особливу роль української бібліотеки в Москві

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО наголошує на особливій ролі Бібліотеки української літератури Москви у популяризації української мови та культури на теренах Російської Федерації, а також висловлює задоволення у зв’язку з урегулюванням напруженої ситуації навколо її діяльності та переведенням роботи у нормальне русло.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, під час зустрічі з колективом цієї установи К.ГРИЩЕНКО наголосив, що керівництво Росії з розумінням ставиться до зацікавленості нашої держави у забезпеченні нормального функціонування бібліотеки. Україна та Росія налаштовані на подальший конструктивний діалог з метою всебічної підтримки діяльності цього важливого осередку української культури в Москві.

Було також зазначено, що в Україні високо цінують те, що у російській столиці існує унікальний культурно-просвітницький заклад, діяльність якого спрямована на задоволення національно-культурних потреб однієї з найбільших за чисельністю українських громад у світі.

К.ГРИЩЕНКО передав бібліотеці у дарунок видання творів класиків української літератури та сучасних авторів, відеоматеріали про Україну.

У зустрічі також взяли участь посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО, заступник мера Москви Л.ШВЕЦОВА, представники зовнішньополітичних відомств двох країн та Громадської ради Бібліотеки української літератури Москви.