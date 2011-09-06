Вершкове масло ввозитимуть в Україну без мита

Міністерство аграрної політики та продовольства України має намір ініціювати скасування мит на імпорт вершкового масла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту економічного розвитку та аграрних ринків Міністерства аграрної політики та продовольства України Анатолій РОЗГОН.

За його словами, сьогодні спостерігається негативна динаміка виробництва молочних продуктів. «Оскільки є певний ризик, уряд сьогодні вживає заходів», - сказав він.

А.РОЗГОН повідомив, що міністр аграрної політики цього ж дня має намір винести на розгляд Кабміну проект постанови про закупівлю масла вершкового в продовольчий резерв Аграрного фонду, «для того, щоб у майбутньому, в разі виникнення якихось критичних динамік, ми змогли здійснювати інтервенції й стабілізувати ціну».

Крім того, за словами А.РОЗГОНА, нині є ініціатива зменшити ввізне мито на імпорт вершкового масла. «Після того, як наші депутати розпочнуть роботу, ми ініціюватимемо», - повідомив він. На сьогодні мито на імпорт вершкового масла становить 10%. На уточнююче запитання, чи буде імпортне мито на вершкове масло повністю обнулено, заступник директора департаменту відповів ствердно.

«Критичного нічого ми не бачимо, але враховуючи, що у нас були минулого року певні труднощі, міністерство ініціює сьогодні формування держпродрезерву. Мито на імпорт може бути як додатковий захід на перспективу, це буде додатковим стимулом, щоб завести додаткові обсяги масла», - повідомив А.РОЗГОН. «Якщо говорити загалом про додаткові обсяги, то йдеться про 3-4 тис. тонн в цілому, коли загальний фонд споживання масла в Україні близько 70-80 тис. тонн», - пояснив він.

А.РОЗГОН також повідомив, що оператори ринку вершкового масла заявляють, що проблем із цим продуктом немає, оскільки в минулі періоди внаслідок високих цін виробники накопичили певний резерв вершкового масла. У зв`язку з цим заступник директора департаменту повідомив, що уряду необхідно визначити обсяги закладання масла до Аграрного фонду. «Необхідності в закладанні 10 тис. тонн, як планувалося раніше, немає, оскільки на сьогодні виробники мають резерв у 6 тис. тонн», - додав він.

Також А.РОЗГОН повідомив, що 2 вересня Аграрний фонд провів тендер із закупівлі масла. Операторами була запропонована оптова ціна закупівлі в рамках 57-58 тис. грн./тонна, при цьому імпортери пропонують імпортне масло з Нової Зеландії по 53 тис. грн./тонна жирністю 82%, а в перерахунку на базову жирність 72,5% ціна цього масла становить близько 43 тис. грн./тонна.