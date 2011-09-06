Кабмін забрав права на надра у Мінприроди

Кабінет міністрів України своєю постановою передав управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії (НАК) «Надра України» Державній службі геології та надр України (Держгеолслужба).

Відповідну постанову Кабінету міністрів (№912 від 31 серпня) оприлюднено на урядовому порталі.

Раніше управління НАК «Надра України» здійснювало Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди).

Крім того, цією ж постановою Кабмін затвердив новий статут НАК «Надра України» і вніс зміни в низку нормативно-правових актів, що регулюютьдіяльність у сфері геології та використання надр.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НАК «Надра України» завершила з чистим прибутком 5,012 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток становив 34,999 млн. грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами у галузі геології" з метою покращення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження й нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.