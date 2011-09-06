Експерти прогнозують зростання цін на молочні продукти на 5-10% до кінця року.

Про це повідомила експерт аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Інна ІЛЛЄНКО.

«Цього року тенденція до зростання цін буде, але вона буде меншою, ніж торік. Минулого року і в першій половині цього року зростання цін було в середньому 14% на основні соціальні товари, але очікується, що до кінця року тенденція буде в рамках 5-10%», - повідомила І.ІЛЛЄНКО.

Вона повідомила, що більше зростання цін на молочні продукти може обернутися негативними тенденціями для всієї галузі.

Заступник директора департаменту економічного розвитку і аграрних ринків Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН також відзначив, що за розрахунками міністерства, максимальне зростання цін на молочні продукти може становити 7-8%.