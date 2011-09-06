Ціни на квартири в Києві (по районах)

На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року зросла на 0,56% (9 дол.) - до 1 603 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 263 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 535 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Печерському районі – на 1,81% (45 дол.) – до 2 535 дол./кв. м. Оболонському районі – на 0,62% (10 дол.) – до 1 625 дол., Голосіївському районі – на 0,37% (6 дол.) – до 1 630 дол., Подільському – на 1,47% (21 дол.) – до 1 447 дол., Солом‘янському – на 0,56% (8 дол.) – до 1 438 дол., Святошинському – на 0,75% (10 дол.) – до 1 348 дол., Дарницькому районі – на 0,08% (1 дол.) – до 1 263 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Дніпровському – на 0,07% (1 дол.) – 1 335 дол., Деснянському – на 0,46% (6 дол.) – до 1 291 дол./кв. м, Шевченківському районі – на 0,05% (1 дол.) – до 2 002 дол./кв. м.

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На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні зросла на 0,38% (7 дол.) – до 1 833 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 413 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 951 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Печерському районі – на 1,06% (31 дол.) – до 2 951 дол./кв. м, Оболонському – на 0,99% (18 дол.) – до 1 835 дол., Подільському – на 1,16% (19 дол.) – до 1 655 дол., Солом’янському районі – на 1,69% (27 дол.) – до 1 623 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Голосіївському – на 0,17% (3 дол.) – до 1 799 дол., Дніпровському – на 0,19% (3 дол.) – до 1 539 дол., Святошинському – на 0,13% (2 дол.) – до 1 531 дол., Деснянському районі – на 1,02% (15 дол.) – до 1 456 дол./кв. м.

Водночас стабілізація вартості 1 кв. м житла відбулася в Шевченківському районі – на рівні 2 383 дол./кв. м і Дарницькому районі – на рівні 1 413 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.