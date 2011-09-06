Чоловік на городі знайшов арсенал, заритий дідом після війни

На Кіровоградщині в селі Володимирівка чоловік, копаючи картоплю на території приватного домоволодіння, натрапив на арсенал боєприпасів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Чоловік здогадався, що знайшов схованку свого діда, який після війни закопав велику кількість снарядів у себе на городі. На місце події виїхали бійці піротехнічної групи обласного управління МНС. Сапери вилучили з-під землі 30 артилерійських снарядів діаметром 76 мм.

Вибухонебезпечні предмети знешкоджено спеціалістами.