Чоловік на городі знайшов арсенал, заритий дідом після війни
15:28, 06 вересня 2011Суспільство
5516 0
30 артилерійських снарядів
На Кіровоградщині в селі Володимирівка чоловік, копаючи картоплю на території приватного домоволодіння, натрапив на арсенал боєприпасів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.
Чоловік здогадався, що знайшов схованку свого діда, який після війни закопав велику кількість снарядів у себе на городі. На місце події виїхали бійці піротехнічної групи обласного управління МНС. Сапери вилучили з-під землі 30 артилерійських снарядів діаметром 76 мм.
Вибухонебезпечні предмети знешкоджено спеціалістами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter