Вартість котеджів під Києвом знизилася (по районах)

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в серпні 2011 року знизилася на 0,10% (1 дол.) – до 992 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період зросла на 1,27% (17 дол.) – до 1 352 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 210 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 419 дол./кв. м.

За даними компанії, в серпні зниження вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі – на 1,05% (15 дол.) – до 1 419 дол./кв. м, Києво-Святошинському, – на 0,21% (3 дол.) – до 1 417 дол./кв. м, Вишгородському – на 0,10% (1 дол.) – до 988 дол./кв. м, Васильківському, – на 0,10% (1 дол.) – до 978 дол./кв. м, Броварському, – на 0,33% (3 дол.) – до 911 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 0,15% (1 дол.) – до 654 дол./кв. м, Миронівському, – на 1,70% (8 дол.) – до 462 дол./кв. м, Згурівському – на 1,59% (6 дол.) – до 371 дол./кв. м, Яготинському, – на 1,60% (6 дол.) – до 369 дол./кв. м.

При цьому зростання вартості домоволодіння спостерігалося в Бориспільському районі – на 0,07% (1 дол.) – до 1 349 дол./кв. м, Макарівському – на 1,73% (17 дол.) – до 998 дол./кв. м, Бородянському – на 0,54% (5 дол.) – до 923 дол./кв. м, Білоцерківському, – на 0,38% (2 дол.) – до 525 дол./кв. м, Фастівському, – на 0,19% (1 дол.) – до 524 дол./кв. м, Баришівському – на 0,22% (1 дол.) – до 462 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 0,69% (3 дол.) – до 435 дол./кв. м, Ракитнянському – на 0,25% (1 дол.) – до 397 дол./кв. м, Богуславському – 0,27% (1 дол.) – до 376 дол./кв. м, Іванківському – на 0,28% (1 дол.) – до 357 дол./кв. м, Таращанському – на 1,95% (5 дол.) – до 262 дол./кв. м, Сквирському – на 2,44% (5 дол.) – до 210 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участь в аналізі).