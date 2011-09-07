У Мінекономіки не бояться митом на зерно зірвати експорт

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі не бояться, що через дію експортних мит на зерно будуть зірвані плани з його продажу за кордон.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

При цьому він відзначив, що в серпні дійсно було відзначено гальмування експортних процесів, проте воно було викликане інформацією про можливе скасування експортних мит.

«Це відбулося після інформації про можливе скасування експортних мит. Експортери зайняли вичікувальну позицію – скасують мита чи ні. Проте коли стало зрозуміло, що скасування не буде, процес пожвавився.

І ось, наприклад, тільки 31 серпня було замитнено 600 тисяч тонн зерна, з урахуванням того, що за весь місяць - 1 мільйон тонн», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому він зазначив, що демпінгові ціни на російське зерно не скоротять обсяги експорту українського зерна.

«Світовий ринок зерна достатній для того, щоб спожити і російське, і українське зерно. Дійсно, в липні був ціновий спад, а в серпні ціни вже вирівнялися. Але при цьому російські експортери продають зерно дешевше за ціни, що діють на ринку. Але це їхнє питання. Українське зерно буде спожито в повному обсягу. Цього року експорт планується на рівні 24 мільйонів тонн. Ми зараз продаємо зерно дорожче, ніж російські експортери, і у нас його купують», - відзначив В.КОПИЛОВ.

«Зараз уряд веде переговори про постачання зерна до Японії», - повідомив він.

В.КОПИЛОВ також відзначив, що цього року експорт зерна буде розподілений між традиційними споживачами приблизно в такій самій пропорції, як і в 2008-2009 маркетинговому році.

Тоді в країни ЄС Україна експортувала до 5 мільйонів тонн, 2 мільйони - до Єгипту, майже 1 мільйон - до Тунісу, 2 мільйони - до Ірану, 1 - до Бангладеш, 1,5 - до Ізраїлю, 1,35 - до Кореї, 1,13 – до Філіппін, 2,6 - до Саудівської Аравії.

Більше того, у Міністерстві заявляють, що експортні мита на зерно можуть бути продовжені до кінця цього маркетингового року – до липня 2012 р.

«Сьогодні для дії мит до кінця року є всі економічні передумови. Ми чекаємо зростання ціни на зерно на світових ринках. Що ж до продовження дії мит до кінця маркетингового року, то це питання обговорюватиметься. Передумови для продовження терміну також є», - заявив В.КОПИЛОВ.

На думку Мінекономрозвитку, термін дії мит необхідно продовжити, і рішення потрібно ухвалити якнайшвидше, щоб бізнес міг займатися довгостроковим плануванням.

Також В.КОПИЛОВ повідомив, що одночасно з розглядом питання про продовження мит на експорт зерна може бути порушено питання і про введення таких мит на рослинну олію та сою.

«На ріпак вже немає сенсу вводити мито в цьому маркетинговому році, оскільки його вже вивезли. Це культура, яка має бути дуже швидко зібрана, реалізована і перероблена. Соя залишається під питанням і соняшникова олія. Тут гратиме роль кон`юнктура ринку», - відзначив В.КОПИЛОВ.

До того ж в Україні достатньо потужностей для зберігання зерна.

«Не думаю, що тут може бути проблема. У нас сертифікованих елеваторів на 31 мільйон тонн зерна і на 23 мільйони тонн несертифікованих (це означає, що технологія зберігання дещо гірша). Тобто закласти на зберігання можна 54 мільйони тонн. Отже у нас цілком вистачає потужностей для зберігання зерна», - відзначив він.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України чекає урожай зерна цього року на рівні 50 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.

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