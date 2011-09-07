Митний союз відгородився від українського пива

Ухвалення Митним союзом технічного регламенту на пиво негативно позначиться на обсягах експорту пива і пивної галузі України в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в бесіді з журналістами сказала генеральний директор АТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

Вона повідомила, що Митним союзом розроблено проект технічного регламенту на пиво. Проектом документу забороняється, зокрема, імпорт на територію країн Митного союзу і реалізація пива в ПЕТ-пляшках. Крім того, документ містить «дуже великі технічні бар`єри щодо сертифікації, отримання довідок, що вважати партією товару тощо».

«Зараз ми працюємо над зауваженнями до цього технічного регламенту для того, щоб ми могли відстоювати свої позиції», - повідомила Г.КОРЕНЬКОВА. Вона відзначила, що якщо документ буде прийнято в запропонованому вигляді, то Україна не зможе експортувати свою пивну продукцію на територію цих країн у колишніх обсягах, оскільки близько 90% українського експорту становить саме ПЕТ-пляшка. «90% нашого експорту - це ПЕТ-пляшка, потім йде банка металева, у скляних пляшках дуже мало», - зазначила вона.

На думку Г.КОРЕНЬКОВОЇ, виробники не зможуть оперативно переорієнтовуватися на нову тару, оскільки мають виробничі лінії, розраховані на певну упаковку. «У нас обсяг виробництва в ПЕТ зростає і зараз становить 48% від загального обсягу виробництва, а скло – 37,5%. Це дані за перше півріччя», - відзначила вона.