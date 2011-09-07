У Білій Церкві з банкомата викрали півмільйона

У ніч з 5 на 6 вересня у місті Біла Церква Київської області пограбували банкомат «Райффайзен Банк Аваль».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

За даними міліції, зловмисники за допомогою інструментів відкрили задню стінку грошового автомату і забрали кошти, понад 500 000 гривень. Банкомат був установлений у приміщенні Міської лікарні № 1 в холі поліклініки. За збігом обставин, незадовго до крадіжки у будівлі старі вікна і двері замінили на нові пластикові. Цим, на думку правоохоронців, з легкістю скористалися крадії.

Виявив зламаний банкомат завідувач поліклініки о 10 годині ранку. Він і повідомив співробітників банку та правоохоронців. За словами останніх, банкіри вкотре проігнорували правила безпеки, заощадивши на сигналізації, охороні та відеоспостереженні. Адже декілька днів тому подібний випадок трапився у Борисполі. Тоді зловмисники винесли 1 000000 гривень. Наразі ведеться слідство, крадіїв розшукують.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 30 на 31 серпня в місті Бориспіль, що на Київщині, у приміщенні житлово-комунального підприємства із банкомата банку «Аваль» викрали близько 1 млн. грн. За даними правоохоронців, «зловмисники проникли до приміщення через пластикові двері холу та за допомогою інструментів відкрили грошовий автомат, який не був оснащений ані сигналізацією, ані камерою відеоспостереження та взагалі ніяк не охоронявся».