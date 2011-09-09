Всі таємниці Тітікаки - за один вечір

Увечері в п’ятницю, 9 вересня, в агентстві УНІАН пройде чергове засідання Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там».

На цьому засіданні письменник та мандрівник Максим КІДРУК розповість про свої подорожі до Перу. Він розповість, як дешево долетіти до Латинської Америки, як спланувати маршрут, почуєте історії про загадкові малюнки в пустелі Наска, загублене місто інків Мачу-Пікчу, найвище судноплавне озеро світу Тітікака та багато інших неймовірних, пригодницьких історій. І, звісно, каже М.КІДРУК, побачите все це, оскільки під час кожної мандрівки він багато знімає і завжди шукає цікаві ракурси.

До участі у Клубі мандрівників, за словами організаторів, запрошуються «усі, хто мріяв, мріє або мріятиме побувати в Латинській Америці».

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала. Початок о 18:30. Вхід вільний.

Довідка УНІАН. Засновниками клубу виступили УНІАН та туристичний сайт “Тут і там”.

Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам. По суті йдеться про розвиток жанру усних дорожніх нотаток, які завдяки сучасним технічним можливостям можна кожного разу створювати як яскраве авторське шоу».

Організатори наголошують на тому, що участь в роботі клубу може взяти кожен бажаючий – як в ролі слухача, так і в ролі ведучого.