Ярошенко: Янукович та уряд не мають жодного стосунку до «Лівели»

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та уряд не мають жодного стосунку до компанії «Лівела».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання депутата із фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія ПАВЛОВСЬКОГО: «Хто конкретно у владі ЯНУКОВИЧА кришував «Лівелу»?» і чому податкова служба відмовилася від позовних вимог до цієї компанії.

«Стосовно кришування – ніякого відношення Президент нашої держави і уряд не має сьогодні до цієї компанії», - підкреслив Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він додав, що «у нас працює правосуддя, і рішення приймаються судами».

Міністр фінансів також зауважив, що йдеться про недоліки в законодавстві України, які мали місце, зокрема, в діяльності компанії «Лівела».