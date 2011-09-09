Королевська хоче усунути ще одну перешкоду для підприємців

Найближчим часом на розгляд Верховної Ради України будуть запропоновані зміни до держбюджету щодо виділення коштів на фінансування Єдиного державного реєстру. Про це під час засідання парламентського Комітету з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва повідомила його голова Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комітету.

«Ми обов’язково підготуємо та подамо пропозиції по внесенню змін до бюджету щодо утримання Держреєстру. Наше з вами завдання - йти шляхом максимального скорочення платних адміністративних послуг, аби ліквідувати зайві перешкоди для підприємців», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також, під час засідання комітету, одноголосним рішенням було затверджено та відправлено на перше читання у парламенті законопроект (№9058), автором якого є Н.КОРОЛЕВСЬКА. Даним нормативним актом пропонується скасувати плату за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру.

У ході обговорення, голова комітету нагадала, що даний законопроект виноситься на розгляд Верховної Ради повторно. «Зараз я була вимушена ще раз його зареєструвати. Ви чули позицію Президента про необхідність скорочення адміністративних послуг, це означає, що даний законопроект надзвичайно актуальний», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, рішенням комітету було затверджено законопроект Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ (№9063) щодо скасування видачі копії ліцензії. «Отримання копії ліцензії сьогодні є неймовірно складною та ще й платною процедурою. Тому ми підготували даний законопроект і сподіваємось на його підтримку в парламенті. Отримання копії ліцензії є виключно перепоною на шляху розвитку економіки країни і ніяких корисних функцій вона не виконує», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби, також на засіданні було затверджено план роботи Комітету на період дев’ятої сесії ВР (вересень 2011 року – січень 2012 року) та відправлені на перше читання такі законопроекти: проект закону про внесення зміни до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (№ 8791), поданий КМУ; проект закону про саморегулювальні організації (№ 9015), поданий Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ; урядові проекти закону про внесення змін до деяких законів України (№9022) та про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації виробника про відповідність (№9029); проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (№9032), поданий Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ; урядовий проект закону про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" (№9036); проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заявницького принципу державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (№9048), поданий Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ; проект закону про внесення змін до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (№9056), поданий КМУ.